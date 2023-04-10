Вашингтон, 10 апреля, 2023, 13:12 — ИА Регнум. Агрессия, с которой на Украине призывают мужчин прибыть в военкоматы, сеет панику среди лиц, которые чувствуют, что не готовы или не хотят служить. Об этом пишет американская газета Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Издание отмечает, что Киеву нужно больше солдат и как можно быстрее, при этом на Украине не раскрывают информацию о своих потерях, но полевые командиры говорят о больших потерях ВСУ.

По информации журналистов издания, скорость и агрессия, с которыми чиновники на Украине призывают мужчин явиться в военкоматы, сеют панику среди тех, кто не готов или не хочет служить. Ранее чиновники могли приносить повестки только на дом, поэтому некоторые избегали предупреждений, останавливаясь не по адресу, где они официально зарегистрированы. Но новые правила расширили круг мест, где мужчин можно остановить и допросить об их призывном статусе.

Как передавало ИА REGNUM, по словам украинского посла в Великобритании Вадима Пристайко, в ряды ВСУ мобилизовано порядка одного миллиона человек. Пристайко отметил, что политика Украины с самого начала СВО предусматривала замалчивание потерь ВСУ. По его словам, после завершения войны соответствующие числа будут преданы огласке: «Я думаю, это будет ужасная цифра».

По словам подполковника армии США в отставке Дэниела Дэвиса, попытка выхода Вооружённых сил Украины к Азовскому морю в ходе весеннего контрнаступления может привести к стратегическому поражению украинской армии.