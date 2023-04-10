ДНР, 10 апреля, 2023, 10:34 — ИА Регнум. Командующий восточной группировкой ВСУ Александр Сырский признал, что ситуация в Артёмовске для украинских войск является сложной, идут ожесточённые бои. Об этом пишет украинский Telegram-канал Military Media Center.

Иван Шилов ИА REGNUM Артёмовск

По его информации, Сырский посетил на артёмовском направлении наиболее «горячие» участки фронта.

Сырский отметил, что бои около Артёмовска носят ожесточённый характер, ситуация сложная, но контролируемая.

Как передавало ИА REGNUM, по информации издания The New York Times, ВСУ перебросили под Артёмовск в ДНР подразделения, на которые рассчитывали при весеннем контрнаступлении. По информации издания, глава военной разведки Украины Кирилл Буданов предложил направить в Артёмовск на две недели элитные подразделения под его командованием.

По словам военного эксперта Марата Хайруллина, российские войска осознанно не форсируют освобождение Артёмовска от украинских вооружённых формирований. Он отметил, что российская армия могла бы освободить Артёмовск быстрее, но в данный момент не заинтересована в молниеносных рывках. Сейчас для российских войск важно перемолоть резервы ВСУ, а также удержать ровную линию фронта.

На краснолиманском направлении российские тяжёлые огнемётные системы «Солнцепёк» и штурмовая авиация нанесли мощный удар по позициям противника, в результате чего он понёс серьёзные потери. Кроме того, самолёты оперативно-тактической авиации нанесли удары фугасными авиационными бомбами по пунктам временной дислокации и складу боеприпасов противника.