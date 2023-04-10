Бердск, Новосибирская область, 10 апреля, 2023, 10:28 — ИА Регнум. Группа подростков избила сотрудников кинотеатра в городе Бердске Новосибирской области. Об этом сообщает местный портал ngs.ru.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

Отмечается, что инцидент произошел в кинотеатре «Орион» вечером 8 апреля. Когда начался последний сеанс, сотрудники закрыли входную дверь в зал и начали считать кассу.

«Вскоре прибежала толпа из 7–8 подростков: один парень лет 18, остальные — помладше, им 15–16 лет. Они сломали входную дверь, вырвали ручку и замок», — рассказала кассир кинотеатра.

После этого за хулиганами побежали охранник, а также муж кассира и его брат. Они поймали одного из подростков, но остальные завязали драку.

По словам кассира, в разгар драки охранник побежал, чтобы нажать тревожную кнопку, а в этот момент хулиганы переключились на двух других мужчин. При этом и она получила несколько ударов по голове. На место приехала полиция. Хулиганы успели выбежать из кинотеатра, но их быстро задержали.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 апреля во Владивостоке подростки избили 11-летнего мальчика. Следователи проведут проверку в двух школах, поскольку мальчик учится в школе №64, а те, кто его избил, — в школе №69, которая располагается по соседству.