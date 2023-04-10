Вашингтон, 10 апреля, 2023, 08:15 — ИА Регнум. Некоторые «военные планы» пересмотрели власти Украины после утечки секретной информации о состоянии армии. Об этом сообщил американскому телеканалу CNN источник, близкий к украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Какие именно произошли изменения и масштабны ли они, телеканал не уточняет.

«Украина уже изменила некоторые свои военные планы из-за утечки информации», — говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщили об утечке в Сеть документов минобороны США с описанием состояния ВСУ, а также планов США и НАТО по укреплению украинской армии. Газета The New York Times отмечала, что датированные началом марта документы якобы появились в «российских проправительственных телеграм-каналах».

Как сообщало ИА REGNUM, источники в администрации США не исключили, что секретные документы о состоянии ВСУ, попавшие в соцсети, являются подделкой. В Кремле, комментируя ситуацию, заявили об отсутствии сомнений в вовлечённости США и НАТО в конфликт на Украине.