Лондон, 10 апреля, 2023, 07:02 — ИА Регнум. Коронация короля Британии Карла III пройдет с использованием двух разных карет, сообщает газета Daily Telegraph со ссылкой на канцелярию монарха.

The Royal Family Карл III

Церемония должна пройти 6 мая. Маршрут процессии будет короче, чем в 1953 году при коронации матери Карла III королевы Елизаветы II.

Экипаж с главой престола и его супругой Камиллой проследует от Букингемского дворца, который является штаб-квартирой британских монархов, до Вестминстерского аббатства. Этот путь Карл III проделает на современной карете, которую уже использовал в ходе поездки в парламент с целью выступления с тронной речью в 2014 году.

Обратно короля с королевой повезут в золоченой карете, которая была собрана еще в 1762 году. Ее также использовали при коронации Елизаветы II.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля газета The Mail on Sunday написала о том, что из-за разных взглядов на организацию коронации вспыхнул конфликт между Карлом III и духовенством Церкви Англии.

Король выступает за то, чтобы в церемонии участвовали мусульмане, буддисты, индуисты и иудеи, которые могли бы прочесть на мероприятии свои молитвы. Духовенство указывает на то, что это нарушает тысячелетнюю национальную традицию.