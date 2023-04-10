Москва, 10 апреля, 2023, 05:43 — ИА Регнум. Чувство «неутолимого» психологического голода может появиться у человека, если он будет злоупотреблять определёнными продуктами. Об этом 9 апреля рассказал врач-диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков в интервью радио Sputnik.

FotoshopTofs Жирная пища

Как пояснил специалист, чувство физиологического голода возникает у человека постепенно, и его можно утолить любой подходящей пищей. Но в случае психологического голода желание поесть возникает резко и человек всегда знает, что конкретно он хочет съесть. Обычно человеку с чувством «неутолимого» голода нужен кусок торта, пирога или колбасы, который прямо сейчас лежит у него в холодильнике.

Психологический вид голода возникает не от недоедания и дефицита калорий, а от нехватки гормонов удовольствия — эндорфинов. Их выработке способствуют жирная и сладкая пища, однако злоупотреблять ими нельзя.

В случае, если человек будет слишком часто есть жирную и сладкую пищу, эндорфины начинают вырабатываться в гораздо меньших количествах и человек получает чувство голода, которое нельзя утолить. Если человек попал в ловушку «неутолимого» голода, ему нужно обязательно обратиться к диетологу и психологу.

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