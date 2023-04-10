Москва, 10 апреля, 2023, 05:05 — ИА Регнум. Реальные доходы жителей России в 2023 году могут вырасти на 3%. Об сообщают 10 апреля «Известия», ссылаясь на прогноз рейтингового агентства «Эксперт РА».

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По данным агентства, в прошлом году в 67 субъектах России наблюдалась негативная динамика экономического здоровья населения — данный индекс рассчитывается на основе доходов, покупательной способности, инфляции, безработицы и еще ряда факторов.

В 72 регионах наблюдалась отрицательная динамика по реальным доходам граждан. В целом по России падение доходов составило 1,4%. В первые три квартала 2022 года после взлёта курсов иностранных валют фиксировался значительный рост цен, а также возникли проблемы на рынке труда.

Однако, уже в IV квартале впервые за год наблюдался рост реальных доходов на 0,4% к соответствующему периоду 2021 года, на что повлияли накопившиеся социальные выплаты, выплаты мобилизованным и поддержка их семей. К этому периоду существенно снизилась и инфляция. Среднегодовая безработица снизилась на 0,9%.

По прогнозу «Эксперт РА», в 2023 году экономическое здоровье населения продолжит испытывать сложности на фоне нарастающего санкционного давления. Оно, скорее всего, не позволит существенно восстановить потребительскую активность населения. Однако инфляция в 2023-м может уменьшиться до 6,5%, что в совокупности с повышением МРОТ приведет к росту реальных денежных доходов населения на 3% к уровню 2022-го. А среднегодовая безработица не поднимется выше 4%.

Как сообщалось ранее, за первые два месяца 2023 года дефицит российского бюджета достиг значительных показателей, однако уже в марте ситуация стабилизировалась. По данным Минфина России, пополнить бюджет страны в краткосрочной перспективе планируется за счёт продажи энергоресурсов.