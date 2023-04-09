Брюссель, 9 апреля, 2023, 23:18 — ИА Регнум. Расходы председателя Европейского совета Шарля Мишеля на зарубежные поездки чрезвычайно выросли, сообщает 9 апреля французская газета Le Monde.

president.gov.ua Шарль Мишель

Издание подчёркивает, что любовь Мишеля к путешествиям стала притчей во языцех в Брюсселе. После окончания ограничений по Covid-19 председатель Европейского совета стал настоящим путешественником. Он посетил множество мировых столиц и, разумеется, объездил всё Европу. Дипломатов и государственных служащих в европейских учреждениях раздражают дорогостоящие поездки бывшего бельгийского премьер-министра. Специализированная пресса по делам ЕС, которую Мишель и его окружение читают каждое утро, регулярно повторяет эту критику.

Расследование Le Monde свидетельствует о значительном увеличении расходов главы Евросовета и интенсивном использовании им частных самолетов, которые также очень дороги с точки зрения выброса углеводородного следа.

Находящийся в настоящее время в процессе утверждения бюджет председателя Евросовета на 2024 год составит €2,6 млн евро, что на 27,5% больше по сравнению с 2023 годом. Ожидается, что в следующем году дорожные расходы Мишеля и делегаций, которые его будут сопровождать — персонал, протокол, охрана, пиарщики, фотографы и т.д., — составят €1,985 млн евро, что более чем на треть выше, чем в бюджете на 2023 год. Во времена его предшественников эти расходы не превышали €500 000 евро при общем бюджете менее миллиона.

Одна только инфляция не может объяснить этот всплеск. Поэтому девять стран ЕС, включая Германию, Италию и Польшу, потребовали разъяснений по поводу этого существенного повышения расходов.

Генеральный секретариат Евросовета объяснил этот рост главным образом «интенсивной международной деятельностью» Мишеля и последствиями, в частности, конфликта на Украине. Интенсивные полёты Мишеля на частных самолётах оправдываются тем, что институты Евросоюза, в отличие от государственных структур, не обладают парком собственных самолётов.

Как сообщалось ранее, госсекретарь Брюсселя по вопросам городского планирования Паскаль Смет заявил, что работники ведомств Евросоюза употребляют наркотики. В пресс-службе главы Евросовета Шарля Мишеля раскритиковали это заявление чиновника и назвали его «неприемлемым», призвав относиться с уважением к работающим в структурах ЕС всегда, «а особенно в эти непростые времена».