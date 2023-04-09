Москва, 9 апреля, 2023, 22:31 — ИА Регнум. Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал еще раз возбудить уголовное дело в отношении жительницы Саратова, снявшей видео с плевками в Вечный огонь на Театральной площади в центре города, 9 апреля сообщили в пресс-службе СК РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Бастрыкин

Ранее было возбуждено дело по части 1 статьи 244 УК РФ («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения»). Вечером 17 марта саратовчанка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришла к Вечному огню у памятника борцам социалистической революции 1917 года в саду имени Радищева. При этом она сделала видеозапись своих противоправных действий и разместила кадры в социальных сетях.

Решение о заведении уголовного дела в отношении саратовчанки было отменено прокурором. Бастрыкин поручил главе Следственного управления СК РФ по региону Анатолию Говорунову возбудить дело повторно и после расследования доложить о результатах.

Контролем за исполнением поручения занимается центральный аппарат Следственного комитета.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта СК РФ объявил о начале расследования после осквернения подростком Вечного огня в Можайске в Подмосковье. Несовершеннолетний бросил огнетушитель в Вечный огонь мемориального комплекса «Парк имени 40-летия Победы».

4 апреля в Волгограде был задержан нетрезвый мужчина, который осквернил Вечный огонь на Аллее Героев в центре города. Он прибыл в область из другого региона.