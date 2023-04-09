Каменец-Подольский, Украина, 9 апреля, 2023, 20:32 — ИА Регнум. В Каменце-Подольском Хмельницкой области Украины противники канонической Украинской православной церкви (УПЦ) предприняли попытку захвата её кафедрального собора. Об этом 9 апреля сообщил информационно-просветительский отдел УПЦ на своём сайте.

Сергей Корсун ИА REGNUM Украинские черти

«Предпринимается попытка захвата кафедрального собора в Каменце-Подольском. По сообщению очевидцев с места происшествия, полиция не реагирует на вызовы», — говорится в сообщении.

Верующим УПЦ, защищающим свой храм, пытаются вручить повестки. Внутри храма идёт богослужение, верующие молятся даже перед собором.

«На местных страницах в [соцсетях] противники УПЦ ещё со вчера призывают приходить в собор для штурма. При этом они распространяют ложную информацию о церкви», — отметили в информационно-просветительском отделе УПЦ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 8 апреля около 200 представителей раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) подписали требование об изъятии у канонической Украинской православной церкви (УПЦ) храма Александра Невского в Каменце-Подольском.