Киев, 9 апреля, 2023, 19:08 — ИА Регнум. В ближайшее время Украина получит западные системы ПВО NASAMS, Iris-T и Patriot. Об этом 9 апреля сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Иван Шилов ИА REGNUM ЗРК Patriot

«Речь о тех системах, которые нам уже обещали предоставить — NASAMS, Iris-T, а также Patriot и SAMP/T, которые в ближайшее время должны зайти в Украину», — сказал он.

Также спикер заявил, что Киеву необходимы американские истребители F-16 для противовоздушной обороны. Однако Вашингтон самолёты передавать отказывается.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта минобороны США подготовило новый 33-й пакет военной помощи ВСУ в размере 400 миллионов долларов. В списке помощи киевской армии гаубицы и боевые машины пехоты Bradley, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, бронированные мостоукладчики, заряды и оборудование для сноса зданий.