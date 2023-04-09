Париж, 9 апреля, 2023, 17:12 — ИА Регнум. Во французских Альпах в результате схода лавины погибли по меньшей мере четыре человека, ещё несколько пострадали. Об этом 9 апреля сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

Greg L. Wright Лавина

«Около полудня на леднике Армансетт в Альпах сошла лавина. По предварительным данным, погибли четыре человека, несколько пострадали», — написал министр на странице в Twitter.

Как уточняется, спасатели продолжают поисково-спасательную операцию, в ней задействованы два вертолёта.

Ранее ИА REGNUM сообщало, 4 апреля в Гималаях на территории северо-восточного индийского штата Сикким произошёл сход лавины. В результате произошедшего погибли семь человек — четыре жителя Индии и три гражданина Непала, ещё 23 человека пострадали.