Мелитополь, 9 апреля, 2023, 17:00 — ИА Регнум. Военная полиция Запорожской области России задержала двух нарушителей, угрожавших гранатой персоналу кафе «Пинта». Об этом сообщили корреспонденты ИА REGNUM с места событий.

РИА Новости Мелитополь

Двое мужчин средних лет в гражданской одежде и с внешними признаками алкогольного опьянения во время застолья вступили в конфликт с девушкой-официантом.

Как сообщили сотрудники кафе, для усиления позиции в споре один из мужчин положил гранату F-1 на стол.

Персонал заведения вызвал военную полицию. Сотрудники прибыли на место в течение нескольких минут и задержали нарушителей.

Официальных комментариев по факту инцидента пока не поступало.