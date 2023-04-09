Ватикан, 9 апреля, 2023, 13:52 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск посвятил своё пасхальное обращение миру на Украине. Выступая в воскресенье с балкона фасада собора Святого Петра, перед которым собрались, по данным жандармерии Ватикана, до 100 тысяч человек, он напомнил и о других бедах мира. Об этом 9 апреля сообщил ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Папа Римский Франциск

«[Господи], помоги возлюбленному украинскому народу прийти к миру и пролей пасхальный свет на русский народ. Дай утешение раненым и тем, кто потерял близких <…>, пусть пленные благополучно вернутся к своим семьям. Взови к сердцу всего международного сообщества, чтобы стало возможно положить конец этой войне и всем конфликтам, которыми кровоточит мир»,— сказал он.

Понтифик также упомянул в речи жертв землетрясения в Турции и Сирии, беженцев, а также «всех тех, кто страдает от голода, бедности и пагубных последствий торговли наркотиками, торговли людьми и всех форм рабства».

Глава Римско-католической церкви также произнес «Христос воистину воскресе», указав, что «так провозглашают в Восточных церквях». Несколько из них отмечает Пасху вместе с католиками.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, папа Римский Франциск предложил сторонам украинского конфликта заключить двухнедельное перемирие и прекратить огонь в зоне боевых действий в честь празднования католической Пасхи 9 апреля. Понтифик призвал с этого воскресенья и в течение двух недель прекратить какие-либо наступательные операции и обстрелы территорий.

В 2023 году католическая церковь отмечает Пасху в ближайшее воскресенье, 9 апреля, православная — 16 апреля.