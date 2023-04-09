Москва, 9 апреля, 2023, 13:51 — ИА Регнум. Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) описал состояние сослуживцев после удара российских танкистов по украинским позициям словами «чудом выжили», сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Алексей Колчин ИА REGNUM Танк Т-90

Боец ВСУ показал последствия работы российского танка по позициям.

«Танк работает отлично с дистанции 1100 метров», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, российские военные выдавливают бойцов ВСУ даже из безопасных укрытий с помощью артиллерии и танков. Военкоры «Русской Весны» отмечают, что украинские военные пытаются безуспешно скрыться от преследующих их разведывательных дронов и найти место для защиты. Уточняется, что опыт, получаемый российскими военными, позволяет всё более успешно применять специальную технику и вооружения против украинских сил.