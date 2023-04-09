Минск, 9 апреля, 2023, 13:03 — ИА Регнум. Белорусские войска противовоздушной обороны готовы к противостоянию с американскими реактивными системами залпового огня (РСЗО) HIMARS и беспилотниками. Об этом 9 апреля заявил начштаба зенитных ракетных войск Военно-воздушных сил и войск ПВО республики полковник Дмитрий Панин в эфире телекомпании минобороны Белоруссии «ВоенТВ».

Иван Шилов ИА REGNUM Система залпового огня HIMARS

«На [российском] полигоне «Ашулук» мы неоднократно выполняли задачи по целям, которые имитировали работу HIMARS. В данном случае для нас, скажем так, сильно нового нет ничего», — сказал он.

Панин уточнил, что, по его мнению, указанная РСЗО «слишком разрекламирована», и добавил, что зенитные ракетные системы средней дальности при вхождении стратегических беспилотников в зону их действия гарантированно уничтожат последние.

Также белорусский военный добавил, что с беспилотниками оперативного назначения хорошо справляется зенитный комплекс «Бук», а с более мелкими целями — ЗРК «Тор-М2».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Александр Лукашенко в своём поздравлении с Днём войск ПВО отметил, что роль и значение войск противовоздушной обороны Белоруссии будут только увеличиваться. Он подчеркнул, что, личный состав белорусских войск ПВО, используя традиции ветеранов и совершенствую своё мастерство, в круглосуточном режиме несёт боевое дежурство по охране воздушных границ страны.