Белгород, 9 апреля, 2023, 12:46 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Вознесеновка в Белгородской области, сообщил 9 апреля в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Под обстрел ВСУ попало село Вознесеновка Шебекинского городского округа», — говорится в сообщении.

Губернатор пояснил, что жертв среди населения нет. Снаряды ВСУ повредили два частных дома и хозпостройки.

«Есть разрушения на территории сельскохозяйственного предприятия», — сообщил Гладков.

Также 9 апреля губернатор Белгородской области сообщил об обстреле со стороны ВСУ села Тишанка. Уточняется, что в результате обстрела никто не пострадал. Снарядами ВСУ повреждено четыре частных дома, выбиты окна, посечены фасады и заборы.