Гамбург, Германия, 9 апреля, 2023, 11:41 — ИА Регнум. Крупный пожар, вспыхнувший в Гамбурге в ночь на 9 апреля, привёл к образованию облака токсичного дыма над городом. Об этом в воскресенье сообщило агентство DPA со ссылкой на данные пожарной службы Германии.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

Отмечается, что в районе Ротенбургсорт с раннего утра горят два склада. Жителей предупредили о возникшей опасности в связи с наличием в воздухе химических компонентов, образовавшихся в результате возгорания.

Также в городе временно ограничили движение транспорта, а жителям порекомендовали оставаться дома и предпринять меры защиты от дыма. Сотрудники пожарных служб продолжают тушить пожар.

Ранее мэр французского города Марселя Бенуа Пайян сообщал об обрушении нескольких домов на улице Тиволи. На месте ЧП также произошло возгорание. В результате инцидента пострадали по меньшей мере пять человек, их всех госпитализировали.