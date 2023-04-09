ДНР, 9 апреля, 2023, 11:34 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины перебросили под Артёмовск в ДНР подразделения, на которые рассчитывали при весеннем контрнаступлении. Об этом в воскресенье, 9 апреля, сообщило издание The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Артёмовск

«Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов предложил направить [в Артёмовск] на две недели элитные подразделения под его командованием, чтобы оттеснить российские войска, угрожающие перекрытию путей снабжения», — сообщает издание со ссылкой на слитые секретные документы Пентагона.

Отмечается, что Буданов назвал ситуацию в Артёмовске и на всей линии боевого соприкосновения «катастрофической».

По данным The New York Times, это приведёт к стратегическим издержкам — Украина стремилась сохранить свои наиболее подготовленные и технически оснащённые подразделения для весеннего контрнаступления.

Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко сообщил, что в ряды Вооружённых сил Украины в рамках готовящегося наступления мобилизовано порядка миллиона человек. По словам дипломата, украинские мобилизованные будут экипированы лучшим образом.