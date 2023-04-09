Киев, 9 апреля, 2023, 11:22 — ИА Регнум. По случаю Вербного воскресенья 9 апреля глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний проводит богослужение в Трапезном храме Киево-Печерской лавры. В храме собрались несколько десятков верующих.

Дарья Антонова ИА REGNUM Православные верующие

В то же время службу в честь праздника начал и митрополит канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Онуфрий (Березовский). Трансляция ведётся в YouTube. Служба проходит на улице на территории обители. На ней присутствуют несколько сотен человек.

Обстановка на территории храма спокойная, сотрудники полиции дежурят на территории обители.

Как сообщало ИА REGNUM, Киево-Печерскую лавру пытаются отнять у Украинской православной церкви и передать раскольничьей Православной церкви Украины (ПЦУ), так как руководство комплекса «Киево-Печерская лавра» расторгло договор с УПЦ . Монахам выдвинули требование покинуть все храмы в срок до 29 марта, они делать это отказались ввиду незаконности требования.

1 апреля Киевский суд отправил митрополита Павла под домашний арест на 60 суток. В СБУ заявили, что подозревают митрополита в «оправдании российской агрессии» и разжигании межрелигиозной розни.

В свою очередь Киево-Печерская лавра подала ходатайство о возвращении в собственность религиозной общины канонической УПЦ всех культовых зданий и сооружений на территории святыни.

7 апреля, в праздник Благовещения националисты попытались прогнать сторонников канонической УПЦ от Киево-Печерской лавры. Несмотря на попытки нескольких агрессивных сторонников раскольнической Православной церкви Украины помешать служению, многочисленные верующие канонической УПЦ, не обращая внимания на крики, продолжили молитву на улице.