Дамаск, 9 апреля, 2023, 08:08 — ИА Регнум. Сирийские системы противовоздушной обороны сбили несколько ракет, запущенных с территории Израиля. Об этом в воскресенье, 9 апреля, сообщило министерство обороны Сирии в социальных сетях.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

По данным военного ведомства, ПВО удалось сбить лишь часть ракет, запущенных в 05:00 по местному времени ЦАХАЛом (Армией обороны Израиля) со стороны Голанских высот. Отмечается, что в результате обстрела повреждена инфраструктура.

Голанские высоты — спорная те6рритория на Ближнем Востоке. На данный момент её большую часть контролирует Израиль, восточную часть — Сирия.

Ранее сообщалось, что в окрестностях сирийской столицы Дамаска рано утром 9 апреля прогремели подряд несколько мощных взрывов. Журналисты телеканала «Аль-Ихбария» добавили, что до этого Армия обороны Израиля объявила о начале нового обстрела территории Сирии.