Москва, 9 апреля, 2023, 07:59 — ИА Регнум. Тёплая облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков ожидается 9 апреля в Москве. Прогноз, составленный метеорологами, опубликован на сайте Росгидрометцентра.

Дарья Драй ИА REGNUM Верба

Днём в Москве столбики термометров поднимутся до отметки +13…+15 градусов. Ночью следует ожидать понижения температуры до +1…+3 градусов. В Московской области в ночное время обещают легкие заморозки –1…0 градусов.

Также в Москве весь день будет дуть восточный ветер, его скорость днём составит 3–8 м/сек, ночью 2–5 м/сек. Атмосферное давление в течение суток составит 356 мм рт. ст.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, погода в центре европейской части России установится майская уже к середине предстоящей недели.