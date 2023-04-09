Дамаск, 9 апреля, 2023, 06:35 — ИА Регнум. Несколько мощных взрывов прогремели подряд в окрестностях сирийской столицы Дамаска, сообщил телеканал «Аль-Ихбария».

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Журналисты добавили, что характер происшествий уточняется. При этом армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале нового обстрела территории Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее израильская армия ударила из артиллерии по Сирии в ответ на запуск ракет по Голанским высотам. В ЦАХАЛ заявили, что в этом направлении с сирийской стороны зафиксировали три ракетных старта.

При этом одна из ракет упала на территории Израиля, а вторая была сбита средствами ПРО еврейского государства. Еще один снаряд взорвался в небе над Иорданией.