Купянск, Украина, 9 апреля, 2023, 06:17 — ИА Регнум. Российские войска уничтожили две группы украинских диверсантов на купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

«В течение дня на купянском направлении военнослужащие группировки войск «Запад» вскрыли и уничтожили две диверсионно-разведывательные группы противника из состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны», — сказал он в комментарии РИА Новости.

Кроме того, артиллерия ВС России сорвала три попытки ротации украинских сил в районе населенных пунктов Тимковка, Котляровка и Масютовка в Харьковской области. На этом же направлении российские военные также уничтожили четыре беспилотника ВСУ: «Фурия», «Валькирия», «Эльф», «Лелека-100».

Удары по целям осуществлялись с применением зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Бук» и «Тор». Помимо этого, как добавил Зыбинский, в районе населенного пункта Волчанские Хутора расчёт буксируемой гаубицы 2А65 «Мста-Б» под командованием рядового Александра Красюка поразил украинское орудие Д-30.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля Министерство обороны России объявило о том, что российские бойцы пресекли действия шести диверсионно-разведывательных групп ВСУ в ЛНР и Харьковской области. 8 апреля стало известно, что в Купянском районе Харьковской области истребитель ВСК РФ Су-35 уничтожил при авиаударе станцию контрбатарейной борьбы украинских сил.