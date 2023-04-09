Ньюарк, США, 9 апреля, 2023, 06:09 — ИА Регнум. Как минимум три человека получили огнестрельные ранения при стрельбе в торговом центре города Ньюарка в американском штате Делавэр. Об этом 8 апреля сообщила местная полиция в своём Twitter.

Niels Noordhoek Стрельба

Отмечается, что стрельбу в крупнейшем торговом центре Christiana в Ньюарке открыл неизвестный злоумышленник, вошедший на территорию центра как посетитель. Очевидцы происшествия рассказали о семи-девяти выстрелах, прозвучавших в ресторанной зоне, где позднее нашли троих пострадавших.

Полиция Ньюарка уточнила, что к настоящему моменту из торгового центра были эвакуированы все посетители и сотрудники. Торговый центр закрыт, подъезды к нему блокированы полицией. Трое раненых были госпитализированы, информация об их состоянии не сообщается.

Сообщается, что стрелявший успел скрыться с места происшествия до прибытия полиции. Сейчас ведётся активная работа по установлению личности и местонахождения предполагаемого злоумышленника. Полиция рекомендует гражданам временно избегать района, в котором находится торговый центр.

Ранее ИА REGNUM сообщало о стрельбе на территории Университета штата Оклахома в США.