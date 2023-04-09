Будапешт, 9 апреля, 2023, 04:10 — ИА Регнум. Контроль зерна и масличных культур, поступающих с Украины, ужесточает Венгрия. Об этом 8 апреля заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь на своей странице в соцсети.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Венгрия

«Мы вводим новые меры по сдерживанию украинского зернового демпинга! Мы инициируем внедрение электронной системы проверки движения грузов для основных зерновых и масличных культур», — написал Надь.

Глава минсельхоза Венгрии предложил в качестве временной меры снова ввести таможенные пошлины и ограничения на импорт украинского зерна и масличных культур, а также ряда других товаров, поступающих наземным транспортом. Также Надь указал, что Венгрия усилит контроль за импортируемой продукцией, чтобы получить гарантию в том, что транзитные партии товара действительно покинули страну.

Надь отметил, что минсельхоз Венгрии вынужден предпринять меры, необходимые для поддержки венгерских аграриев и для решения возникших рыночных трудностей, вызванных «украинским зерновым демпингом и ошибочными мерами Брюсселя».

Глава минсельхоза Венгрии подчеркнул, что Еврокомиссия отказала в возврате пошлин на сельхозпродукцию с Украины. По мнению венгерского министра, Брюсселю в возникшей ситуации нужно поддерживать производителей стран — членов ЕС, так как фермеры из Восточной Европы хотят продолжать работать в равных с производителями из других стран условиях.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что польские фермеры собираются перекрыть дорогу, идущую из Украины в село Дорохуск, расположенное у границы в Люблинском воеводстве Польши, с целью борьбы с ввозом в страну украинского зерна.