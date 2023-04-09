Вашингтон, 9 апреля, 2023, 04:11 — ИА Регнум. Распространившиеся в социальных сетях американские секретные документы США по Украине осложнят отношения США с их союзниками и могут навредить дипломатическим связям между странами, сообщает 8 апреля газета New York Times.

U.S. Marine Corps Флаг США

Журналисты отмечают, что такая утечка уже «осложнила отношения между союзниками и посеяла сомнения в способности США хранить секреты». Как заявил один из высокопоставленных сотрудников западных спецслужб, обнародование материалов вызвало болезненную реакцию и может привести к сокращению обмена разведывательной информацией, так как стало очевидно, что Вашингтон осуществляет шпионаж не только в отношении России, но и своих союзников.

Выложенные в Интернет документы, как считают американские чиновники, скорее всего, являются оперативными сведениями, предназначенными для ограниченного круга лиц сводками Комитета начальников штабов ВС США, использовавшего доклады разведывательного сообщества.

Ввиду того, что доступ к таким документам имеет большое количество людей, выявить тех, кто причастен к утечке информации, весьма сложно. Для того, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем, Пентагон уже принял некоторые меры.

6 апреля New York Times сообщила, что американское министерство обороны начало расследование утечки секретных документов, касающихся планов США и НАТО по подготовке украинской армии к контрнаступлению. Значительное количество данных, раскрывающих графики поставок оружия и численность войск, было размещено в том числе в Twitter и Telegram.

Как сообщалось ранее, Пентагон начал расследование по факту утечки секретных военных документов опубликованных в Twitter и Telegram. Утечка секретных сведений произошла несколько дней назад. Пакет документов, раскрывающих данные о графиках поставок военной помощи Украине, численности войск и батальонов, появились в свободном доступе.