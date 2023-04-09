Лондон, 9 апреля, 2023, 03:36 — ИА Регнум. Конфликт возник между королём Великобритании Карлом III и духовенством Церкви Англии из-за разных взглядов на организацию коронации монарха. Об этом 9 апреля сообщает газета The Mail on Sunday.

Иван Шилов ИА REGNUM Карл III

Отмечается, что Карл III выступает за участие в коронации мусульман, буддистов, индуистов и иудеев, которые могли бы прочесть свои молитвы в ходе церемонии коронации в Вестминстерском аббатстве. Однако такой шаг противоречит тысячелетней национальной традиции, поэтому публикация регламента церемонии из-за возникших разногласий была отложена.

Как поясняется в публикации, таким образом Карл III на деле хочет подтвердить свои слова, сказанные около 30 лет назад, о том, что он хочет быть защитником всех религий, а не только англиканской, как подразумевает его титул защитника веры, который носили все монархи Великобритании со времён короля Генриха VIII, правившего с 1509 по 1547 годы и спровоцировавшего Реформацию.

В свою очередь, духовенство Церкви Англии указывают, что церемония коронации является полностью «англиканской церемонией», её регламент не предполагает активного участия представителей иных конфессий. Предполагается, что в итоге Карл III организует отдельную церемонию с представителями других религий.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что принц Гарри и его жена Меган Маркл приняли решение не участвовать в церемонии коронации Карла III и его супруги Камиллы.