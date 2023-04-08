Тель-Авив, Израиль, 9 апреля, 2023, 02:13 — ИА Регнум. Несколько сотен палестинцев забаррикадировалось внутри мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме, сообщает газета The Jerusalem Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Мечеть Аль-Акса

По информации журналистов, израильская полиция уже проникла на территорию комплекса, где находится исламская святыня. В газете считают, что палестинцы могут вступить в столкновения с полицейскими и силовики применят силу для разгона верующих.

В полиции иерусалимского округа пообещали действовать «с оперативной готовностью и высокой бдительностью», чтобы не мешать людям «выполнять религиозный долг».

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля десятки палестинцев пострадали в ходе стычек с израильскими полицейскими в мечети Аль-Акса. Силовики применили против верующих дубинки, приклады, а также спецредства, включая светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули.

8 апреля министерство обороны Израиля объявило о том, что усилит полицию военнослужащими израильской армии в целях укрепления безопасности в стране.