Министерство обороны Израиля направит солдат на усиление полиции
Из-за обострения обстановки в Израиле ЦАХАЛ усилит местную полицию
Тель-Авив, Израиль, 9 апреля, 2023, 00:50 — ИА Регнум. Израильская полиция будет усилена солдатами Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщает 8 апреля пресс-служба министерства обороны страны.
Решение об этом принял лично глава оборонного ведомства Израиля.
«После проведения оценки оперативной ситуации… министр обороны Йоав Галант поручил оборонному ведомству выделить ресурсы и войска ЦАХАЛ для обеспечения деятельности израильской полиции», — говорится в заявлении.
Из-за ухудшения ситуации с безопасностью в стране решили продлить закрытие палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан и прекращение деятельности КПП на границе с сектором Газа до окончания иудейской Пасхи.
Как сообщалось ранее, после террористического акта в Тель-Авиве, в результате которого 7 апреля погиб один человек и были ранены ещё шестеро, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение о мобилизации резервных рот МАГАВа (пограничная полиция) и дополнительных сил ЦАХАЛа.