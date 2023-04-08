Тель-Авив, Израиль, 9 апреля, 2023, 00:50 — ИА Регнум. Израильская полиция будет усилена солдатами Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщает 8 апреля пресс-служба министерства обороны страны.

idf. il Израильский солдат

Решение об этом принял лично глава оборонного ведомства Израиля.

«После проведения оценки оперативной ситуации… министр обороны Йоав Галант поручил оборонному ведомству выделить ресурсы и войска ЦАХАЛ для обеспечения деятельности израильской полиции», — говорится в заявлении.

Из-за ухудшения ситуации с безопасностью в стране решили продлить закрытие палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан и прекращение деятельности КПП на границе с сектором Газа до окончания иудейской Пасхи.

Как сообщалось ранее, после террористического акта в Тель-Авиве, в результате которого 7 апреля погиб один человек и были ранены ещё шестеро, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение о мобилизации резервных рот МАГАВа (пограничная полиция) и дополнительных сил ЦАХАЛа.