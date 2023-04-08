* * — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Киев, 8 апреля, 2023, 23:28 — ИА Регнум. Причину, объясняющую, почему его дети не воюют в составе ВСУ, раскрыл украинский журналист Дмитрий Гордон (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) 8 апреля в интервью на YouTube-канале «И грянул Грэм».

President.gov.by Дмитрий Гордон*

По словам журналиста, у его старшего сына тяжелое заболевание, с которым ему сложно жить, а «не то что на фронт».

«Что касается двух других моих детей, они оба рождены не в Украине, они живут в Америке много лет», — пояснил Гордон*.

Всего у известного украинского журналиста семеро детей, из них трое сыновей 1991, 1995 и 2001 годов рождения. Сам Гордон* является лицом украинской пропаганды, ему свойственны рассуждения о том, как и какими методами надо воевать с Россией и «возвращать Крым».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как указал военный аналитик и руководитель группы Института изучения войны Джордж Баррос в интервью Fox News, предстоящее контрнаступление Вооружённых сил Украины ознаменуется самой масштабной мобилизацией, превышающей осеннюю более чем в два раза.

* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом, внесён в реестр лиц, причастных к экстремизму.