Аналитик ISW Баррос предсказал крупнейшую мобилизацию на Украине перед контрнаступлением

Вашингтон, , 23:49 — REGNUM Мобилизацию военнообязанных, которая будет крупнейшей с начала российской спецоперации, может начать руководство Украины перед весенней наступательной операцией ВСУ. Об этом 7 апреля сообщил телеканал Fox News со ссылкой на заявление аналитика Института изучения войны (ISW) Джорджа Барроса.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению эксперта, ВСУ начнут анонсированное контрнаступление в ближайшие два месяца. Перед наступательной операцией власти Украины проведут новую кампанию по привлечению военнослужащих. Баррос предположил, что число привлечённых военнослужащих превысит количество мобилизованных осенью 2022 года примерно в два раза.

По словам аналитика, ВСУ, вероятнее всего, попытаются взять под контроль Запорожскую область, чтобы в случае успеха получить доступ к Азовскому морю. Также Баррос указал, что он не будет удивлён, если выяснится, что наступательная операция уже началась.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как предположил глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев, украинские войска могут активизировать наступление в период с мая по октябрь, пока переданная им западная техника может быть эффективна.