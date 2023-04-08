Киев, 8 апреля, 2023, 22:38 — ИА Регнум. Варшава передаст Киеву новую значительную партию вооружений. Об этом заявил 8 апреля президент Украины Владимир Зеленский в собственном Telegram-канале, комментриуя свой визит в Польшу.

U.S. National Guard Польский БТР Rosomak

«Есть новые договоренности по поводу БМП, больше сотни машин. По поводу бронетранспортеров Rosomak, 200 машин, сейчас — 100 и 100 впоследствии. Также самоходные минометы, дополнительные ракеты, МиГи», — сказал Зеленский.

Как сообщалось ранее, Польша уже поставила на Украину большое количество оружия. Кроме того, на польских заводах будет ремонтироваться украинская военная техника. В частности, в соответствии с заключённым между польским концерном PGZ и «Укроборонпромом» соглашением, завод Bumar-Łabędy в Польше начал выполнять заказы по ремонту украинских танков Т-64.