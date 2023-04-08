Москва, 8 апреля, 2023, 21:12 — ИА Регнум. Сафронов потребовал от Wildberries 10 млрд рублей за продажу товаров с его логотипом.

Ирина Юрина ИА REGNUM Никас Сафронов

Российский художник Никас Сафронов подал в суд иск на маркетплейс Wildberries. Об этом 8 апреля сообщил Telegram-канал Mash.

За продажу на площадке товаров с логотипом художника он просит выплатить 10 миллиардов рублей. Так, на маркетплейсе можно купить пакет-майку «Никас», набор для вышивания крестом «Никас» и прочие товары с товарным знаком, исключительным правом на который обладает Сафронов.

ИА REGNUM сообщало, в феврале Никас Сафронов попал в больницу, отравившись итальянскими вялеными помидорами. Художник в разговоре с журналистами пожаловался на качество иностранных продуктов питания. Он пояснил, что причиной отравления могли стать вяленые томаты, содержавшие бактерии, способные вызвать ботулизм.