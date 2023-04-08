Таллин, 8 апреля, 2023, 20:20 — ИА Регнум. Правящая коалиция партий в Эстонии распределила министерские посты нового кабинета. Пост премьера продолжит занимать Кая Каллас. Об этом 8 апреля сообщил портал государственного телерадиовещания ERR.

Иван Шилов ИА REGNUM Кая Каллас

«Премьером вновь станет лидер реформистов Кая Каллас», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что партия Каллас получит шесть мест в правительстве. Социал-демократы и «Эстония 200» — по три.

Свои посты сохранят министр обороны Ханно Певкур, глава МВД Лаури Ляэнеметс и министр социальной защиты Сигне Рийсало.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, реформистская партия набрала 31,5% голосов по итогам завершившихся 5 марта выборов в парламент Эстонии. Результат партии гарантировал, что она получит 37 мест в законодательном органе страны. Список реформистов возглавляла Каллас, она набрала 31 255 голосов. Это рекордная цифра на парламентских выборах.