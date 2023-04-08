Луганск, 8 апреля, 2023, 19:46 — ИА Регнум. На кременском участке фронта в Луганской Народной Республике бойцы Центрального военного округа и группировки «Отважные» взяли очередной опорный пункт украинских силовиков. Об этом 8 апреля журналистам сообщил боец с позывным Зенит.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Он уточнил, что опорный пункт ВСУ был обнаружен с квадрокоптера, затем российские военные нанесли по объекту артиллерийские удары. Согласно приказу, им необходимо было взять опорный пункт.

«Выдвинулась сначала группа огневого подавления. Снайперы «отработали» наблюдателей. После того, как группа захвата подошла уже вплотную, появился один из противников, его ликвидировали сразу же», ― цитирует РИА Новости военного.

По его словам, поставленная задача выполнена, опорный пункт противника перешёл под контроль российских войск, а единственный оставшийся в живых на опорном пункте украинский солдат сдался в плен.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля штурмовые группы Западного военного округа под прикрытием артиллерии успешно освободили опорные пункты украинских военных в Донбассе. Позиции были взяты возле населённого пункта Куземовка на сватовском направлении. В штурме участвовали бойцы соединения 1-й гвардейской танковой армии ЗВО.