ДНР, 8 апреля, 2023, 19:37 — ИА Регнум. Подразделения ВСУ, удерживающие часть Артёмовска в ДНР, находятся в критическом положении, но туда постоянно подвозят новые силы. Об этом 8 апреля сообщило сетевое издание «Русская весна», публикуя рассказ военкора Мурада Газдиева, прибывшего из города.

Иван Шилов ИА REGNUM Артемовск

«У ВСУ действительно всё очень плохо, с коммуникацией особенно. Людей они завозят только ночью, как мясо», — рассказал журналист.

По его словам, среди украинских военнослужащих почти нет русских, многих присылают с Западной Украины, в том числе пограничников из Львова. По рассказам пленных, у украинской стороны начинается дезорганизация из-за проблем с поступлением приказов.

«При этом ВСУ никуда не уходят, «бахмутская мясорубка» — это чудеса работы наших бойцов, воюющих там», — подчеркнул военкор.

По его словам, российские бойцы, штурмующие город, работают очень профессионально и находятся в хорошем настроении. По предварительным данным, украинское командование покинуло Артёмовск, но оставшиеся продолжают сопротивление.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на утро 8 апреля, бои в Артёмовске дошли до улицы Корсунского, находящейся на юго-западной окраине города. Кроме того, российские войска вышли на трассу Т-0505, идущую в город с западного направления.