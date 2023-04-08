Белгород, 8 апреля, 2023, 18:33 — ИА Регнум. В белгородском селе Архангельское Шебекинского городского округа, подвергшемся обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ), погибли десять коров. Об этом 8 апреля сообщил губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Последствия обстрела

«В результате прилёта 12 артиллерийских снарядов погибло десять голов крупнорогатого скота, разрушены стены и кровля в коровнике, зернохранилище и хозпостройка на территории КФХ», ― уточнил в сообщении в Telegram-канале глава области.

По его словам, аварийные и оперативные службы уже приступили к ликвидации последствий удара.

Гладков добавил, что под обстрел попала окраина села Архангельское. Среди мирных жителей пострадавших нет, однако есть разрушения.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля село Новая Таволжанка Шебекинского района Белгородской области попало под миномётный обстрел со стороны Вооружённых сил Украины. В результате никто не пострадал: жители домов обстреливаемых улиц были вывезены администрацией Новой Таволжанки на безопасное расстояние. Ущерб был причинён трём частным домам и трём автомобилям.

Несколько дней спустя обстрелу со стороны вооружённых формирований Украины подверглось село Ржавец Шебекинского городского округа Белгородской области. Также обошлось без пострадавших.