Лондон, 8 апреля, 2023, 18:12 — ИА Регнум. Британские магазины снова начнут продавать мясо выловленных мелких акул. Этому способствовало принятие правительством мер в поддержку отрасли, сильно пострадавшей из-за инфляции и кризиса. Об этом 8 апреля сообщила газета Financial Times.

James St. John Акулы

Уточняется, министерство окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании дало разрешение на вылов катранов — небольших акул размером около 150 см. Ведомство договорилось с Евросоюзом после того, как Международный совет по исследованию моря заявил, что запасы катранов восстановились до промышленного уровня.

Вылов катранов для употребления в пищу был запрёщен в Великобритании в 2010 году. В британских магазинах для рыбных снеков традиционно использовали треску или пикшу, в 2020 году на российский импорт в Великобританию приходилось 10% трески. В июле 2022 года президент федерации Эндрю Крук говорил, что половине ресторанов фиш-энд-чипс в стране грозит закрытие из-за санкций и взлетевших в связи с ними цен на треску.

Великобритания ввела санкции против России в связи с началом военной операции на Украине. До 40% пикши и трески, необходимых для приготовления блюда, поступало из России.