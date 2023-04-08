ДНР, 8 апреля, 2023, 18:00 — ИА Регнум. Российские военные начали отрезать Вооружённые силы Украины от снабжения находящихся в Артёмовске Донецкой Народной Республики подразделений украинских военных. Об этом сообщил Telegram-канал «Военная хроника» в субботу, 8 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Артемовск

По данным источника, российские военные наносят отсекающие удары в районе полевых переправ между Красным (Ивановским) и Часовым Яром, а также между Часовым Яром и Калиновкой. При этом также наносятся удары по скоплениям техники на переправах в районах трасс О-056 и Е-40.

«Боевая техника [ВСУ. — Прим. ред.], сопровождающая конвои с припасами и боекомплектом, также попадает под удар орудий «Гиацинт-Б» и снарядов «Краснополь» калибра 152 мм», — говорится в распространенном сообщении.

Отмечается, что из-за регулярных артиллерийских обстрелов Вооружённым силам Украины становится всё труднее и труднее удерживать необходимый для снабжения украинских подразделений в Артёмовске транспортный коридор.

Ранее дислоцированные в Артёмовске подразделения российских военных прорвались к трассе Т-0504, соединяющей город с подконтрольной Киеву Константиновкой. По данным Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», на данный момент тяжёлые бои идут в центре города, в районе железной дороги.