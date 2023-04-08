Москва, 8 апреля, 2023, 16:18 — ИА Регнум. Певица Юлия Чичерина опубликовала клип на песню «Солдат» с кадрами с погибшим 2 апреля военным корреспондентом Владленом Татарским (Максим Фомин). Премьера состоялась 7 апреля на YouTube-канале певицы.

Кирилл Каллиников/РИА Новости Портрет блогера, военного корреспондента, писателя, ополченца Донбасса Владлена Татарского (настоящее имя Максим Фомин), погибшего в результате террористического акта в Санкт-Петербурге, на церемонии прощания на Троекуровском кладбище в Москве

В песне рассказывают о простом русском солдате, который защищает родину, а также о погибших на передовой бойцах. В конце ролика появляются архивные записи Владлена Татарского, на которых он высказывается о православной вере и поддержке российских солдат.

Певица отметила, что клип должен был быть опубликован к Пасхе, но «время внесло свои жестокие корректировки».

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Вместе с Чичериной в записи трека также принял участие музыкант Аким Апачев. Он же совместно с Ринатом Есеналиевым стал автором композиции. Аранжировку сделал Богдан Солодовник.

Военный корреспондент Владлен Татарский погиб в результате теракта, совершённого вечером 2 апреля в Санкт-Петербурге в помещении кафе на Университетской набережной, где проходила его творческая встреча. По подозрению в совершении теракта задержана Дарья Трепова, признавшаяся, что принесла в кафе статуэтку, которая впоследствии взорвалась.

Владлена Татарского похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Проводить погибшего в последний путь пришли сотни человек. Очередь из желающих проститься с военкором растянулась на километр.