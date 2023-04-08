Рим, 8 апреля, 2023, 16:00 — ИА Регнум. Уровень рождаемости в Италии достиг исторического минимума с момента объединения страны в 1861 году. Об этом свидетельствуют данные Национального статистического агентства Istat.

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

По информации исследователей, в 2022 году в стране родилось 393 тысячи младенцев, что на 1,8% меньше, чем в 2021 году. Причем снижение уровня рождаемости произошло несмотря на финансовую поддержку государства.

Прогнозируется снижение численности населения Италии к 2070 году до 48 миллионов человек, сейчас этот показатель достигает 59 миллионов. Рождаемость в европейской стране неуклонно снижалась после финансового кризиса в 2008 году.

Как сообщало ИА REGNUM, снижение рождаемости зафиксировано в Южной Корее. По данным Статистического управления страны, в ноябре 2022 года родилось 18 982 ребёнка, что на 4,3% меньше, чем за аналогичный период 2021 года. Мало того, это является самым низким показателем за любой ноябрь с тех пор как Статистическое управление начало в 1981 году собирать соответствующие данные. Южную Корею преследует хроническое снижение рождаемости, поскольку многие молодые люди откладывают или отказываются от рождения детей перед лицом экономического спада и высоких цен на жильё.