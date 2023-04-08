Санкт-Петербург, 8 апреля, 2023, 15:23 — ИА Регнум. В общежитии Морского колледжа в Санкт-Петербурге, находящегося на набережной Малой Невки, 7 апреля обнаружили умершего 19-летнего студента, приехавшего из Тюменской области. Об этом сообщило агентство «Невские новости», ссылаясь на данные правоохранителей.

Виталий Белоусов/РАИ Новости Автомобиль реанимации

Также сообщается, что в одной комнате с телом нашли ещё 20-летнего студента без сознания. По предварительной оценке медиков, у него острое отравление неустановленным веществом депримирующего (угнетающего) действия.

Опросить выжившего не получается, так как он не приходит в сознание, обстоятельства происшествия выясняются. Есть сведения, что в комнате, где нашли студентов, обнаружена металлическая банка со следами горения.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте на территории учебной базы Военной академии связи имени Будённого в Сертолово (Ленинградская область) скончались трое курсантов, вернувшиеся в казарму после увольнения в город. Перед смертью у них были эпилептические припадки. Предположительно, военнослужащие употребили химическое вещество.