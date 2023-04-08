Москва, 8 апреля, 2023, 11:09 — ИА Регнум. Российский истребитель Су-35 авиационной ракетой уничтожил станцию контрбатарейной борьбы украинских войск в Купянском районе Харьковской области. Об этом 8 апреля рассказал начальник пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский.

Марина Лысцева/ТАСС
Многоцелевой истребитель Су-35

«Истребитель Су-35 авиационной управляемой ракетой уничтожил станцию контрбатарейной борьбы американского производства в районе населённого пункта Песчаное», — приводит его слова ТАСС.

Зыбинский уточнил, что также расчётом зенитно-ракетного комплекса «Тор» в этом же районе был уничтожен украинский беспилотник «Фурия».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев рассказал, что российские военные уничтожили миномётный расчёт украинской армии на запорожском направлении. Также ими была уничтожена гаубица ВСУ.