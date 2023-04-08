Мелитополь, 8 апреля, 2023, 10:44 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил России уничтожили миномётный расчёт и гаубицу украинской армии на запорожском направлении. Об этом 8 апреля рассказал начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

Иван Шилов ИА REGNUM Уничтоженная техника ВСУ

«На запорожском направлении в рамках контрбатарейной борьбы, при помощи автоматических звукометрических комплексов, обнаружены и огнём артиллерии уничтожены гаубица противника в районе населённого пункта Гуляйполе и миномётный расчёт в районе населённого пункта Новоданиловка», — сообщил военный РИА Новости.

Ранее в субботу Гордеев сообщил, что российские войска уничтожили на южнодонецком направлении украинскую разведывательную группу. Он уточнил, что при поддержке расчётов зенитно-ракетных комплексов «Стрела-10» войскам также удалось сбить два украинских беспилотника «Фурия» и «Валькирия».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны рассказали, что старший инструктор и лётчик Алан Датиев в ходе одного боевого вылета сбил три единицы авиации Вооружённых сил Украины. Ему удалось ликвидировать два украинских вертолёта «Ми-24» («Крокодил»), а также один штурмовик Су-25 советского производства.