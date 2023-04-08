Москва, 8 апреля, 2023, 10:18 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) могут нанести удар по важному транспортному узлу Сватово в Луганской Народной Республике. Об этом заявил военный корреспондент Андрей Коц.

Иван Шилов ИА REGNUM Leopard 2

«Это самый северный участок линии боевого соприкосновения», ― указал Коц.

Он пояснил в беседе с URA. RU, что важность сватовского рубежа в том, что к востоку от него находится ЛНР, к югу — Донецкая Народная Республика (ДНР), к западу — Харьковская область Украины, к северу — Белгородская область России.

«Это перекрёсток практически. Противник, как мне кажется, нанесёт там либо вспомогательный, либо один из основных ударов», ― добавил военкор.

Он подчеркнул, что Сватово — это крупный транспортный узел, и, захватив его, противник сможет развивать наступление и на ЛНР, и на Артёмовск.

Коц добавил, что российские подразделения уже давно готовы к атакам ВСУ, их «ждут уже давно». Однако, по его словам, наступление ВСУ пришлось перенести из-за погоды.

«Сроки наступления, вероятно, сдвинулись вправо. Мой прогноз, что оно начнется в конце апреля — начале мая», — заключил Коц.

Как сообщало ИА REGNUM, глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев заявил, что украинские войска могут активизировать наступление в период с мая по октябрь. По его словам, сейчас ВСУ вынужденно заняли «выжидательную позицию», так как западная военная техника, которая поступила в их распоряжение, не приспособлена воевать в «некомфортных для себя условиях», когда на дорогах распутица.