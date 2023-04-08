Москва, 8 апреля, 2023, 09:10 — ИА Регнум. Для борьбы с инфляцией в России необходимо не печатать большее количество денег, не вводить административный контроль за ценами и не увеличивать дефицит бюджета более 2–3% ВВП. Такое мнение 8 апреля высказал экономист, экс-министр финансов РФ Михаил Задорнов.

Иван Шилов ИА REGNUM Инфляция

«С точки зрения борьбы с инфляцией все рецепты известны: не печатать больше денег, не допускать контроля за ценами, не раздувать дефицит бюджета за пределы 2–3% ВВП, что сейчас для России является очень важным моментом», — приводит его слова РИА Новости.

Задорнов уточнил, что, по его мнению, для снижения уровня инфляции государство не должно заниматься регулированием цен, так как в этом случае, как он считает, есть возможность «очень быстро прийти к тотальному контролю и вымыванию товаров с рынка».

Также экс-министр финансов заявил, что управлением цен занимались в СССР и об этом ещё помнит старшее поколение.

«Управлять ценами нельзя», — заключил экономист.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин заявил, что по итогам I квартала 2023 года годовая инфляция в России опустилась ниже 4%. Однако с мая показатель может начать расти.