Штат Оклахома, США, 8 апреля, 2023, 08:10 — ИА Регнум. Стрельба произошла на территории Университета Оклахомы в США. Об этом 7 апреля сообщает пресс-служба полицейского департамента штата.

Lisa Roe Стрельба

По словам очевидцев, выстрелы слышны в кампусе университета в городе Норман. Злоумышленник пока не найден, полиция призывает граждан быть бдительными и спрятаться.

«Немедленно действуйте! Бегите! Прячьтесь! Сражайтесь! Кампус университета в настоящее время заблокирован!» — сообщается в социальных сетях полиции Оклахомы.

Уточняется, что к образовательному учреждению спешат несколько нарядов полиции.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в американском штате Колорадо задержали женщину-трансгендера, планировавшую устроить стрельбу в школе.