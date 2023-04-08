Берлин, 8 апреля, 2023, 07:00 — ИА Регнум. Канцлер ФРГ Олаф Шольц, идя на поводу у США и оружейных компаний, единолично передал Киеву танки, несмотря на заявления Вашингтона о совместных поставках. Об этом завила 8 апреля депутат бундестага Севим Дагдален в статье в издании Jungle Welt.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

«Под давлением США федеральное правительство поставило на Украину танки Leopard, после чего сами США заявили, что обещанная ими ранее поставка танков Abrams не может быть осуществлена», — сказала депутат.

Тем самым Шольц, говоря о связанных поставках американских и немецких танков, ввел общественность в заблуждение. Дагдален назвала правильной позицию критиков Шольца, утверждавших, что американцы «отсидятся», пока ФРГ будет снабжать Украину танками.

Как сообщалось ранее, Украина получила 57 танков западного производства. Германия поставила Киеву 18 танков Leopard 2 A6.