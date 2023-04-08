Вашингтон, 8 апреля, 2023, 06:27 — ИА Регнум. Попытки Пентагона удалить из социальных сетей посты с секретными документами по конфликту на Украине подверг резкой критике американский предприниматель Илон Маск 7 апреля в своём Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

«Да, вы можете полностью удалить вещи из Интернета — это работает отлично и не привлекает внимание к тому, что вы пытались скрыть», — такой комментарий оставил Маск.

Американская газета New York Times сообщила, что Пентагон начал расследование случая появления в социальных сетях секретных документов, в которых идёт речь о ситуации на Украине. Как отмечает издание, сотрудники американской администрации работают над удалением документов из соцсетей, но успеха им добиться не удалось.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в широкий доступ в соцсетях была выложена новая порция секретных документов об Украине, Китае и Ближнем Востоке. Эксперты отмечают, что масштаб утечки и характер документов, оказавшихся в широком доступе, могут привести к серьёзному ущербу для властей США.